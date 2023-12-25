Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова Розповіла про неприємне враження від прогулянки в Одесі перед Різдвом. Дружина артиста оговталася до Одеси у справах і на свято вимушено залишалася у місті, влаштувавши прогулянку, вона була здивована побаченим.

Спочатку Репяхова повідомила, що вже завтра повернеться до Києва. Водночас Репяхова закликала своїх шанувальників цінувати моменти, коли здоров'я перебуває у порядку.

"В Одесі на Дерибасівській звучать російськомовні пісні, а хотілося б чути колядки" - Зауважила Катерина, торкнувшись актуальної теми.

Як відомо, багато українців наполягають на тому, щоб у публічних місцях все частіше звучав український контент без російських пісень і самі люди, особливо працівники державних підприємств, розмовляли рідною мовою.

Також раніше блогерка повернулася до українців, щоб поділитися тим, що останні шість днів вона провела борючись із хворобою. "Хворіти жахливо. Дякую всім за хвилювання. Якщо у вас нічого не болить, то просто радійте цьому. А я хворію і на ногах. Не маю можливості лежати”, - зазначила Катерина. Вона також не стала заглиблюватися в деталі свого стану здоров'я, вважаючи за краще зберегти особисті моменти хвороби у приватній сфері.

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