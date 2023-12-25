Настя Каменських відверто поділилася своїм досвідом зміни ваги за останній період і розповіла про свій новий щоденний раціон. Каменських не приховує того, що її вага значно збільшилася останнім часом, але наголошує, що тепер вона почувається комфортно та полюбила себе з новою вагою.

Артистка зазначає, що раніше вона мучила свій організм постійними дієтами, прагнучи худорлявої фігури. Тепер вона повертається до здорового і збалансованого харчування.

"Насправді я одужала нормально. З цього приводу не хвилююсь. Я дуже гарно виглядаю. Навпаки, з такою вагою я полюбила себе на 100%. Я була такою сухою. Зараз я зрозуміла, що я себе "насилувала". Тому що був супер режим, п'ятиразове харчування зараз знову перейшла до нього, 4-5 разів на день харчуюся, їм мало калорій, але це збалансована їжа" - зізналася Каменських.

Каменських також раніше додала, їй хотілося б, щоб це було не тільки її власне уявлення, але щоб і всі оточуючі були добрішими на тлі того, що відбувається у світі.

"Уявіть, якби кожен з нас розумів силу свого внеску та відчував би відповідальність за збереження миру та нашого співіснування в ньому. Мені здається, такий світ був би нашим найбільшим творінням, сповненим гармонії та порозуміння" - Заявила Каменських.

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