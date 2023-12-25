Настя Каменских откровенно поделилась своим опытом изменения веса за последний период и рассказала о своем новом ежедневном рационе. Каменских не скрывает того, что ее вес значительно увеличился в последнее время, но подчеркивает, что теперь она чувствует себя комфортно и полюбила себя с новым весом.

Артистка отмечает, что раньше она мучила свой организм постоянными диетами, стремясь к худощавой фигуре. Теперь же она возвращается к здоровому и сбалансированному питанию.

"На самом деле я поправилась нормально. По этому поводу не волнуюсь. Я очень красиво выгляжу. Наоборот, с таким весом я себя на 100% полюбила. Я была такой сухенькой. Сейчас я поняла, что я себя "насиловала". Потому что был супер режим, пятиразовое питание, сейчас снова перешла к нему, 4-5 раз в день питаюсь, ем мало калорий, но это сбалансированная еда" - призналась Каменских.

Каменских также ранее добавила, ей хотелось бы, чтобы это было не только ее собственное представление, но чтобы и все окружающие были добрее на фоне происходящего в мире.

"Представьте, если бы каждый из нас понимал силу своего вклада и чувствовал бы ответственность за сохранение мира и нашего сосуществования в нем. Мне кажется, такой мир был бы нашим самым большим творением, исполненным гармонии и взаимопонимания" - заявила Каменских.

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