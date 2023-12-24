Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка раніше опинилася в центрі уваги через свої посади в соціальних мережах, поділилася новим роликом із відпочинку. Раніше Мішина поскаржилася на важку адаптацію та розповіла, як побувала у лікарні.

Мішина зіткнулася з хвилюванням з боку публіки після того, як вона поділилася моментами своєї відпустки в Таїланді разом із сином Платоном. Хоча зірка "Фортечний" насолоджувалась відпочинком, не всі її передплатники на Instagram схвалили її вибір.

Відео, опубліковане Мішиною, де вона танцює на тлі мальовничого пейзажу Таїланду, викликало змішані реакції. Коментарі під постом були заповнені як словами підтримки, і висловлюваннями невдоволення.

Деякі користувачі соціальних мереж висловили своє обурення з приводу того, що актриса обрала саме Таїланд для відпустки, тоді як багато українців стикаються з економічними труднощами через складну ситуацію в країні. Однак є й ті, хто підтримує зірку, стверджуючи, що кожен має право на відпочинок та вибір місця для відпустки.

«Я розумію у тебе в житті все заеб...нооооо. є матері з дітьми, що сидять у підвалах, і води немає. Майте совість зараз не коректно виставляти такі відпустки. Нам за вас радіти чи як?; Якщо чесно...довго утримувалася від коментарів, поважаючи чуже бачення всесвіту...але реально, за**ала вже своїми танцями та позитивом...;

Усі тепер вирішили, що нікому не можна жити. всім сісти та плакати. Ксенія, живіть і будьте задоволені; Ксенія, а ти впевнена, що у твоїй країні війна? Задовбала вже своїми райськими пристрастями; Коли не знаєш, що зняти, але показати себе хочеться».

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