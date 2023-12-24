Известна украинская актриса Ксения Мишина, которая ранее оказалась в центре внимания из-за своих постов в социальных сетях, поделилась новым роликом из отдыха. Ранее Мишина пожаловалась на тяжелую адаптацию и рассказала, как побывала в больнице.

Мишина столкнулась с волнением со стороны публики после того, как она поделилась моментами своего отпуска в Таиланде вместе со своим сыном Платоном. Хотя звезда "Крепостной" наслаждалась отдыхом, не все ее подписчики на Instagram одобрили ее выбор.

Видео, опубликованное Мишиной, где она танцует на фоне живописного таиландского пейзажа, вызвало смешанные реакции. Комментарии под постом были заполнены как словами поддержки, так и выражениями недовольства.

Некоторые пользователи социальных сетей выразили свое негодование по поводу того, что актриса выбрала именно Таиланд для отпуска, в то время как многие украинцы сталкиваются с экономическими трудностями из-за сложной ситуации в стране. Однако, есть и те, кто поддерживает звезду, утверждая, что каждый имеет право на отдых и выбор места для отпуска.

«Я понимаю у тебя в жизни все заеб...нооооо. есть матери с детьми сидящими в подвалах и воды нет. Имейте совесть сейчас не корректно выставлять такие отпуска. Нам за вас радоваться или как?; Если честно...долго воздерживалась от комментариев, уважая чужое видение вселенной...но реально, за**ала уже своими танцами и позитивом...;

Все теперь решили, что никому нельзя жить. всем сесть и плакать. Ксение, живите и будьте довольны; Ксения, а ты уверена, что в твоей стране война? Надоела уже своими райскими страстями; Когда не знаешь, что снять, но себя показать хочется».

Последние новости Украины:

"Всегда на нашем столе": секреты идеального завтрака от Русланы Лыжичко.

Настя Приходько показала, что быстро и просто можно приготовить из переспевших бананов.

Пицца на сковороде за пять минут: новый рецепт быстрого завтрака.