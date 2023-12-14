Настя Приходько розповіла свій рецепт приготування панкейків, для яких якраз і знадобляться банани, які встигли почорніти.
Для приготування панкейків за рецептом Насті Приходько знадобляться такі інгредієнти: два перестиглих банани, 550 гр борошна, дві склянки молока, 2.ст.л олії соняшникової, дві чайні ложки розпушувача, 4-5ст.л цукру, а також ванільний цукор (для аромату ), три яйця, дрібка солі.
«Чудовий сніданок для дітей», - каже Настя Приходько, поділившись рецептом на своїй сторінці в Інстаграм.
За словами Приходько, рецепт дуже простий, і вона його дізналася від подруги.
Яйця, цукор, борошно, розпушувач та цукор збиваємо віночком, додаємо молоко та олію. Повинна вийти сметаноподібна консистенція. Кількість борошна, наголошує Настя Приходько, може змінюватись.
Панкейки з переспели бананів.
Наступний крок – виделкою пюруємо банани і додаємо до решти суміші.
«Смажити на добре розігрітій сковороді», – попереджає Настя Приходько.
Такі панкейки Настя Приходько рекомендує подавати з топінгами.
Коментуючи рецепт панкейків, підписники Насті Приходько наголошували, що він їм дуже сподобався:
«Чудовий рецепт!»,
"Будемо пробувати!",
"Були колись оладки, а тепер панкейки".
Зазначимо панкейки – смачна страва, популярна у США та Канаді. За складом панкейки схожі на тонкі млинці, а на вигляд — на оладки.
Панкейки подаються з різними добавками: кленовим або шоколадним сиропом, з ягодами, фруктами, медом, сметаною, варенням.
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