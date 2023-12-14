Настя Приходько розповіла свій рецепт приготування панкейків, для яких якраз і знадобляться банани, які встигли почорніти.

Для приготування панкейків за рецептом Насті Приходько знадобляться такі інгредієнти: два перестиглих банани, 550 гр борошна, дві склянки молока, 2.ст.л олії соняшникової, дві чайні ложки розпушувача, 4-5ст.л цукру, а також ванільний цукор (для аромату ), три яйця, дрібка солі.

«Чудовий сніданок для дітей», - каже Настя Приходько, поділившись рецептом на своїй сторінці в Інстаграм.

За словами Приходько, рецепт дуже простий, і вона його дізналася від подруги.

Яйця, цукор, борошно, розпушувач та цукор збиваємо віночком, додаємо молоко та олію. Повинна вийти сметаноподібна консистенція. Кількість борошна, наголошує Настя Приходько, може змінюватись.

Настя Приходько

Панкейки з переспели бананів.

Наступний крок – виделкою пюруємо банани і додаємо до решти суміші.

«Смажити на добре розігрітій сковороді», – попереджає Настя Приходько.

Такі панкейки Настя Приходько рекомендує подавати з топінгами.

Коментуючи рецепт панкейків, підписники Насті Приходько наголошували, що він їм дуже сподобався:

«Чудовий рецепт!»,

"Будемо пробувати!",

"Були колись оладки, а тепер панкейки".

Зазначимо панкейки – смачна страва, популярна у США та Канаді. За складом панкейки схожі на тонкі млинці, а на вигляд — на оладки.

Панкейки подаються з різними добавками: кленовим або шоколадним сиропом, з ягодами, фруктами, медом, сметаною, варенням.

Останні новини України:

Намазка на хліб за п'ять хвилин – незамінний рецепт.

Борщ шикарний – Юлія Саніна розповіла рецепт, яким підкорила свого чоловіка.

Ідеальні котлети з курячою печінкою – Ольга Сумська підказала, що додати у фарш.