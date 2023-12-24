Українська співачка Даша Астаф'єва розповіла подробиці свого нового кохання в інтерв'ю для YouTube-проекту Раміни Есхакзай "30+". Артистка поділилася, що їхня зустріч була незвичайною та креативною.

За словами Астаф'євої, знайомство почалося у спортзалі, куди вона почала ходити. Тренери звернули увагу співачки на молоду людину, яка часто стежила за нею. Пізніше цей хлопець запросив Дашу на оригінальне побачення через Instagram, запропонувавши відвідати клуб "тверк". Артистка зізналася, що це був перший раз, коли її так креативно запросили і вона із задоволенням прийняла пропозицію.

Даша розповіла, що її коханий молодший за неї, і хоча раніше вона стверджувала протилежне, тепер визнається у невеликій різниці у віці. Вона також поділилася, що на початку відносин соромилася їсти у присутності свого хлопця, але з часом звикла до нього та освоїла нові аспекти свого особистого життя.

"Розуміла, що боюся людей, для мене піти у спортзал – це як виклик собі. Я до 35 років не вміла присідати, підтягуватись, прес качати. Тим більше ще більше боялася, що хтось побачить..." - зізналася Астаф'єва.

Останні новини України:

Оля Полякова приголомшила своєю вагою.

Також нагадаємо, що Оля Полякова розповіла, як омолоджує обличчя.

Крім того, Оля Полякова ділилася секретами міцного та щасливого шлюбу.