Украинская певица Даша Астафьева рассказала подробности своей новой любви в интервью для YouTube-проекта Рамины Эсхакзай "30+". Артистка поделилась, что их встреча была необычной и креативной.

По словам Астафьевой, знакомство началось в спортзале, куда она стала ходить. Тренеры обратили внимание певицы на молодого человека, который часто следил за ней. Позднее этот парень пригласил Дашу на оригинальное свидание через Instagram, предложив посетить клуб "тверк". Артистка призналась, что это был первый раз, когда ее так креативно пригласили, и она с удовольствием приняла предложение.

Даша рассказала, что ее возлюбленный младше нее, и хотя раньше она утверждала обратное, теперь признается в небольшой разнице в возрасте. Она также поделилась, что в начале отношений стеснялась есть в присутствии своего парня, но с течением времени привыкла к нему и освоила новые аспекты своей личной жизни.

"Понимала, что боюсь людей, для меня пойти в спортзал – это как вызов себе. Я до 35 лет не умела приседать, подтягиваться, пресс качать. Тем более, еще больше боялась, что кто-то увидит..." - призналась Астафьева.

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