За словами актриси, ця подорож виявилася несподіваною, оскільки планувалися ретрити, але через проблеми з нянею довелося відлетіти самим.

Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка раніше опинилася в центрі уваги через свої посади в соціальних мережах, поділилася неприємною новиною. Справа в тому, що Мишина, перебуваючи у відпустці в Таїланді зі своїм 11-річним сином Платоном, зіткнулася з несподіваними труднощами, коли хлопчик захворів.

У Instagram-stories вона поділилася, що у сина піднялася висока температура, що досягла 40,3 градуса, і їм довелося звернутися за медичною допомогою. Платон кілька днів перебував у лікарні, де матері активно надавали підтримку.

"Адаптація у нас проходить складно... Вірус, температура 40,3... Вже другу ніч не сплю" – зізналася Мішина.

Нині син почувається краще і перебуває вдома, а не в лікарні. Акторка продовжує активно піклуватися про його здоров'я, готуючи поживні бульйони.

За словами актриси, ця подорож виявилася несподіваною, оскільки планувалися ретрити, але через проблеми з нянею довелося відлетіти самим. Вона наголосила, що ця подорож була подарунком для її сина.

Однак фоловери актриси по-різному сприйняли відео. Деякі висловили критику за недоречні посади під час військових подій, вказуючи на необхідність більш чутливого ставлення до поточної ситуації. Ксенія Мішина регулярно стикається з хейтом у соціальних мережах, і кожна нова поява в інтернеті є приводом для обговорень.

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