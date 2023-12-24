По словам актрисы, это путешествие оказалось неожиданным, так как планировались ретриты, но из-за проблем с няней пришлось улететь самим.

Известна украинская актриса Ксения Мишина, которая ранее оказалась в центре внимания из-за своих постов в социальных сетях, поделилась неприятной новостью. Дело в том, что Мишина, находясь в отпуске в Таиланде со своим 11-летним сыном Платоном, столкнулась с неожиданными трудностями, когда мальчик заболел.

В Instagram-stories она поделилась, что у сына поднялась высокая температура, достигнувшая 40,3 градуса, и им пришлось обратиться за медицинской помощью. Платон несколько дней находился в больнице, где матери активно оказывали поддержку.

"Адаптация у нас проходит сложно... Вирус, температура 40,3... Уже вторую ночь не сплю" - призналась Мишина.

В настоящее время сын чувствует себя лучше и находится дома, а не в больнице. Актриса продолжает активно заботиться о его здоровье, готовя питательные бульоны.

По словам актрисы, это путешествие оказалось неожиданным, так как планировались ретриты, но из-за проблем с няней пришлось улететь самим. Она подчеркнула, что это путешествие было подарком для ее сына.

Однако, фолловеры актрисы по-разному восприняли видео. Некоторые высказали критику за неуместные посты в период военных событий, указывая на необходимость более чувствительного отношения к текущей обстановке. Ксения Мишина регулярно сталкивается с хейтом в социальных сетях, и каждое новое появление в интернете становится поводом для обсуждений.

Последние новости Украины:

"Всегда на нашем столе": секреты идеального завтрака от Русланы Лыжичко.

Настя Приходько показала, что быстро и просто можно приготовить из переспевших бананов.

Пицца на сковороде за пять минут: новый рецепт быстрого завтрака.