Даша Астаф'єва здивувала рідкісним відео та порушила тему того, як зараз краще поводитися.

Даша Астаф'єва, відома українська актриса та співачка, порушила кілька важливих тем і вперше за довгий час поділилася кадрами, що інтригують. За словами зірки, кожен із нас сам створює свою реальність, тому треба розуміти, як важливо зараз працювати.

«Життя – трішки театр. Трагічний. Драматичний. Комічний. Іноді буффонада, інколи ж – фарс. Іноді ти головний герой вистави, а іноді хочеться просто спостерігати за іншим та насолоджуватися талантами.

Кожен із нас власноруч зараз пише свою сучасність, за якою складатимуть п'єси. Історії різноманітні і, мабуть, лише різдвяні свята – це наш спільний магічний бурлеск, у якому ми хочемо сяяти і бути разом із тим, хто не гасить, а підсвічує нас. Так що різдвяний сценарій незмінний: близькі поряд, трішки блиску та Johnnie Walker, що завжди є ідеальним подарунком на будь-яке святкування» - зауважила Астаф'єва.

У мережі поділилися своєю думкою після побаченого:

«В Україні, навіть Белуччі, та й то своя; Даша, Ви неймовірна жінка!; Розумна та красива! А ще не лялькова та не штучна. Дуже приємно на Вас дивитися!; Місячна хода трохи розрядила обстановку;

З цією війною ми й забули, яка ви гарненька; Таке відчуття, що Даша остання жінка України, яка не дала клятву черниці; правда українська Белуччі».

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