Даша Астафьева удивила редким видео и подняла тему того, как сейчас лучше вести себя.

Даша Астафьева, известная украинская актриса и певица, подняла несколько важных тем и впервые за долгое время поделилась интригующими кадрами. По словам звезды, каждый из нас сам создает свою реальность, поэтому нужно понимать, как важно сейчас трудиться.

«Жизнь – немножко театр. Трагичен. Драматический. Комический. Иногда буффонада, а иногда – фарс. Иногда ты главный герой спектакля, а иногда хочется просто наблюдать за другим и наслаждаться талантами.

Каждый из нас собственноручно сейчас пишет свою современность, по которой будут сдавать пьесы. Истории разнообразны и, пожалуй, только рождественские праздники – это наш общий магический бурлеск, в котором мы хотим сиять и быть вместе с тем, кто не гасит, а подсвечивает нас. Так что рождественский сценарий неизменен: близкие рядом, немножко блеска и Johnnie Walker, что всегда является идеальным подарком на любое празднование» - подметила Астафьева.

В сети поделились своим мнением после увиденного:

«В Украине, даже Белуччи, и то своя; Даша, Вы невероятная женщина!; Умная и красивая! А еще не кукольная и не искусственная. Очень приятно на Вас смотреть!; Лунная походка немного разрядила обстановку;

С этой войной мы и забыли какая вы хорошенькая; Такое ощущение, что Даша последняя женщина Украины которая не дала клятву монашки; правда украинская Белуччи».

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