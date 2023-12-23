В останньому випуску свого шоу Маша Єфросиніна висловила іронічне ставлення до співака Олега Винника, який нині проживає у Німеччині. Згадуючи минулі події, вона розповіла про концерт, де виходила на сцену перед Винником.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова

Під час обговорення того часу, Маша пожартувала, згадуючи про "такого артиста", який колись був популярний в Україні. Її висловлювання залишило розуміння, що зараз співак не є для українців особливо актуальним.

"Пам'ятаєш такого артиста? Колись був в Україні такий артист" – з іронією зауважила артистка.

Важливо відзначити, що Винник залишив Україну на початку вторгнення, посилаючись на свою хворобу, і не повернувся з того часу. Єфросиніна висловила свої сумніви щодо того, чи готові українці прийняти його зараз.

Також Єфросиніна поділилася своїм підходом до спілкування з чоловіком, зазначивши, що намагається уникати нецензурної лексики. Вона висловила переконання, що в їхніх відносинах використання матюків могло б призвести до більш серйозних наслідків, включаючи розлучення.

Оля Полякова, у свою чергу, з гумором розповіла про те, що використання матюків у сімейних сварках є для неї своєрідним "клеєм", що зміцнює її шлюб з чоловіком Вадимом Буряковським.

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