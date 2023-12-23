В останньому випуску свого шоу Маша Єфросиніна висловила іронічне ставлення до співака Олега Винника, який нині проживає у Німеччині. Згадуючи минулі події, вона розповіла про концерт, де виходила на сцену перед Винником.

Під час обговорення того часу, Маша пожартувала, згадуючи про "такого артиста", який колись був популярний в Україні. Її висловлювання залишило розуміння, що зараз співак не є для українців особливо актуальним.

"Пам'ятаєш такого артиста? Колись був в Україні такий артист" – з іронією зауважила артистка.



Важливо відзначити, що Винник залишив Україну на початку вторгнення, посилаючись на свою хворобу, і не повернувся з того часу. Єфросиніна висловила свої сумніви щодо того, чи готові українці прийняти його зараз.

Також Єфросиніна поділилася своїм підходом до спілкування з чоловіком, зазначивши, що намагається уникати нецензурної лексики. Вона висловила переконання, що в їхніх відносинах використання матюків могло б призвести до більш серйозних наслідків, включаючи розлучення.

Оля Полякова, у свою чергу, з гумором розповіла про те, що використання матюків у сімейних сварках є для неї своєрідним "клеєм", що зміцнює її шлюб з чоловіком Вадимом Буряковським.

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