В последнем выпуске своего шоу Маша Ефросинина выразила ироничное отношение к певцу Олегу Виннику, который в настоящее время проживает в Германии. Вспоминая прошлые события, она рассказала о концерте, где она выходила на сцену перед Винником.

В ходе обсуждения того времени, Маша пошутила, вспоминая о "таком артисте", который когда-то был популярен в Украине. Ее высказывание оставило понимание, что в настоящий момент певец не является для украинцев особо актуальным.

"Помнишь такого артиста? Когда-то был в Украине такой артист" - с иронией подметила артистка.



Важно отметить, что Винник покинул Украину в начале вторжения, ссылаясь на свою болезнь, и не вернулся с тех пор. Ефросинина выразила свои сомнения по поводу того, готовы ли украинцы принять его в настоящее время.

Также Ефросинина поделилась своим подходом к общению с мужем, отметив, что старается избегать нецензурной лексики. Она выразила убеждение, что в их отношениях использование матерных выражений могло бы привести к более серьезным последствиям, включая развод.

Оля Полякова, в свою очередь, с юмором рассказала о том, что использование матерных слов в семейных ссорах является для нее своеобразным "клеем", укрепляющим ее брак с мужем Вадимом Буряковским.

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Оля Полякова ошеломила своим весом.

Также напомним, что Оля Полякова рассказала, как омолаживает лицо.

Кроме того, Оля Полякова делилась секретами крепкого и счастливого брака.