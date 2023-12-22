Росіяни не зупиняються ні перед чим, вбиваючи і калічачи мирних українців, знищуючи їїхні домівки, вулиці і цілі міста.

Тільки на Донеччині за минулу добу росіяни завдали 25 ударів по мирному населенню, пише Politeka.net.

Внаслідок атак, згідно з даними поліції Донецької області, пошкоджено 27 цивільних об’єктів.

Під вогнем перебували міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, смт Щербинівка, села Бердичі, Богданівка, Орлівка, Рівне.

«На Торецьк війська рф скинули 4 авіабомби, влучили на територію двох шахт. Внаслідок ударів троє людей загинуло, шестеро – поранені», - повідомили в поліції.

Пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення, автомобілі.

Ще одна людина була поранена в Щербинівці.

З артилерії окупанти гатили по Кураховому - пошкоджено 3 приватних та 2 багатоквартирних будинки, автомобілі, гаражі.

Багатостраждальна Авдіївка витримала 10 ворожих атак, з них 6 - авіаудари.

Відомо про одну поранену людину.

«Руйнувань зазнали 3 багатоквартирні будинки, цех. Крім того, сьогодні після опівночі ворог завдав удару по місту. Травмовано цивільну особу», - розповіли поліцейські.

Раніше у ДТЕК прокоментували загибель шахтарів внаслідок атаки росіян.

«...Загинули наші колеги-шахтарі під час виконання робочих обов‘язків. В розпал опалювального сезону вони намагались забезпечити Україну вугіллям. За це країна-терорист їх вбила. Ніколи не пробачимо. Ніколи не забудемо», - йдеться у повідомленні.

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Також нагадаємо, що на одній з ділянок фронту ситуація майже критична - ворог тисне з трьох боків.

Крім того, Politeka.net писала, що ворог влупив по лікарні і житловому будинку.