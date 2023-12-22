Русские не останавливаются ни перед чем, убивая и калеча мирных украинцев, уничтожая их дома, улицы и целые города.

Только в Донецкой области за минувшие сутки россияне нанесли 25 ударов по мирному населению, пишет Politeka.net.

В результате атак, согласно данным полиции Донецкой области, повреждены 27 гражданских объектов.

Под огнем находились города Авдеевка, Курахово, Торецк, пгт Щербиновка, села Бердичи, Богдановка, Орловка, Ровно.

«На Торецк войска РФ сбросили 4 авиабомбы, попали на территорию двух шахт. В результате ударов три человека погибли, шесть – ранены», - сообщили в полиции.

Повреждено административное здание, складское помещение, автомобили.

Еще один человек был ранен в Щербиновке.

Из артиллерии оккупанты били по Кураховому - повреждены 3 частных и 2 многоквартирных дома, автомобили, гаражи.

Многострадальная Авдеевка выдержала 10 вражеских атак, из них 6 – авиаудары.

Известно об одном раненом человеке.

«Разрушения получили 3 многоквартирных дома, цех. Кроме того, сегодня после полуночи враг нанес удар по городу. Травмировано гражданское лицо», - рассказали полицейские.

Ранее в ДТЭК прокомментировали гибель шахтеров в результате атаки россиян.

«...Погибли наши коллеги-шахтеры во время выполнения рабочих обязанностей. В разгар отопительного сезона они пытались обеспечить Украину углем. За это страна-террорист их убила. Никогда не простим. Никогда не забудем», – говорится в сообщении.

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Рой "Шахедов" атаковал Киев – есть разрушения и пострадавшие.

Также напомним, что на одном из участков фронта ситуация почти критическая - враг давит с трех сторон.

Кроме того, Politeka.net писала, что враг ударил по больнице и жилому дому.