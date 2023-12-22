Відома українська актриса Ксенія Мішина знову опинилася в центрі уваги через свої посади у соціальних мережах. Зірка поділилася відео, на якому вона танцює із сином на тлі вілли в Таїланді.

За словами актриси, ця подорож виявилася несподіваною, оскільки планувалися ретрити, але через проблеми з нянею довелося відлетіти самим. Вона наголосила, що ця подорож була подарунком для її сина.

Однак фоловери актриси по-різному сприйняли відео. Деякі висловили критику за недоречні посади під час військових подій, вказуючи на необхідність більш чутливого ставлення до поточної ситуації. Ксенія Мішина регулярно стикається з хейтом у соціальних мережах, і кожна нова поява в інтернеті є приводом для обговорень.

«Та ні жити можна, і відпочивати можна, тільки скромніше, не вихваляючись цим; Чекаю вже коментарі людей, що не вчасно 😂; Аж цікаво, яка людина виросте з вашого сина? Навіщо дозволяти дитині фарбувати волосся?; А як ви визначили, що Ксенія не страждає на війну?

Якщо немає розуму, то таке кохання інвалід; або це такий спосіб отримати якісь емоції за рахунок пихатості, та ще й під час війни! Якщо хіба нема чим похвалитися… Все більше розчаровуюсь у Ксенії» - відповіли в мережі українці.

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