Известна украинская актриса Ксения Мишина вновь оказалась в центре внимания из-за своих постов в социальных сетях. Звезда поделилась видео, на котором она танцует с сыном на фоне виллы в Таиланде.

По словам актрисы, это путешествие оказалось неожиданным, так как планировались ретриты, но из-за проблем с няней пришлось улететь самим. Она подчеркнула, что это путешествие было подарком для ее сына.

Однако, фолловеры актрисы по-разному восприняли видео. Некоторые высказали критику за неуместные посты в период военных событий, указывая на необходимость более чувствительного отношения к текущей обстановке. Ксения Мишина регулярно сталкивается с хейтом в социальных сетях, и каждое новое появление в интернете становится поводом для обсуждений.

«Да нет жить можно, и отдыхать можно, только скромнее, не хвастаясь этим; Жду уже комменты людей, что не ко времени 😂; Аж любопытно, какой человек вырастет из вашего сына🤨? Зачем позволять ребенку красить волосы?; А как вы определили, что Ксения не страдает войной?

Если нет ума, то такая любовь инвалид; или это такой способ получить какие-то эмоции за счет кичливости, да еще и во время войны! Если разве нечем похвастаться… Все больше разочаровываюсь в Ксении» - ответили в сети украинцы.

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