Звернення за фінансовою підтримкою приймають до 31 грудня. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.

Грошова допомога 70 тисяч грн для жінок може бути виплачена украънцям. Українські жінки мають можливість отримати грошову допомогу для створення та розвитку свого бізнесу.

Благодійний фонд "Жіночі можливості" визначив до 31 грудня строк подання заявок на грошову допомогу для жінок-підприємиць.

Грошова допомога стосується жінок, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці в Миколаївській чи Одеській областях, або тих, хто змінив місце розташування свого бізнесу в зазначені регіони після початку повномасштабної війни та має статус внутрішньо переміщених осіб.

Українки, чиї кандидатури буде погоджено для отримання грошовоъ допомоги, отримають по 70 тис. грн. Ці кошти вони зможуть спрямувати в розвитку своєї справи. Важливою умовою для отримання грошової допомоги є мінімальний стаж у півроку у сфері підприємництва. Результати конкурсу будуть оголошені у січні 2024 року.

Заявки на грошову підтримку приймаються до 31 грудня за допомогою спеціальної форми, де заявницям слід надати свої особисті та бізнес-дані, мотиваційний лист, документи, що підтверджують підприємницький досвід, а також скласти та представити бізнес-план.

Представники благодійного фонду вказують, що цього року вони вже допомогли понад 60 підприємцям у розвитку їх бізнесу і продовжують активно підтримувати підприємництво в Україні.

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