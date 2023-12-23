Обращение за финансовой поддержкой принимается до 31 декабря. Для этого нужно заполнить специальную форму.

Денежная помощь 70 тысяч гривен для женщин может быть выплачена украинцам. Украинские женщины могут получить денежную помощь для создания и развития своего бизнеса.

Благотворительный фонд "Женские возможности" определил до 31 декабря срок подачи заявок на денежную помощь для женщин-предпринимателей.

Денежная помощь касается женщин, зарегистрированных как физические лица-предприниматели в Николаевской или Одесской областях, или тех, кто изменил месторасположение своего бизнеса в указанные регионы после начала полномасштабной войны и имеет статус внутренне перемещенных лиц.

Украинки, чьи кандидатуры будут согласованы для получения денежной помощи, получат по 70 тыс. грн. Эти средства они смогут направить в развитие своего дела. Важным условием для получения денежной помощи является минимальный стаж в полгода в сфере предпринимательства. Результаты конкурса будут оглашены в январе 2024 года.

Заявки на денежную поддержку принимаются до 31 декабря с помощью специальной формы, где заявительницам следует предоставить свои личные и бизнес-данные, мотивационное письмо, документы, подтверждающие предпринимательский опыт, а также составить и представить бизнес-план.

Представители благотворительного фонда указывают, что в текущем году они уже помогли более 60 предпринимателям в развитии их бизнеса и продолжают активно поддерживать предпринимательство в Украине.

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