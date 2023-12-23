Денежная помощь 70 тысяч гривен для женщин может быть выплачена украинцам. Украинские женщины могут получить денежную помощь для создания и развития своего бизнеса.
Благотворительный фонд "Женские возможности" определил до 31 декабря срок подачи заявок на денежную помощь для женщин-предпринимателей.
Денежная помощь касается женщин, зарегистрированных как физические лица-предприниматели в Николаевской или Одесской областях, или тех, кто изменил месторасположение своего бизнеса в указанные регионы после начала полномасштабной войны и имеет статус внутренне перемещенных лиц.
Украинки, чьи кандидатуры будут согласованы для получения денежной помощи, получат по 70 тыс. грн. Эти средства они смогут направить в развитие своего дела. Важным условием для получения денежной помощи является минимальный стаж в полгода в сфере предпринимательства. Результаты конкурса будут оглашены в январе 2024 года.
Заявки на денежную поддержку принимаются до 31 декабря с помощью специальной формы, где заявительницам следует предоставить свои личные и бизнес-данные, мотивационное письмо, документы, подтверждающие предпринимательский опыт, а также составить и представить бизнес-план.
Представители благотворительного фонда указывают, что в текущем году они уже помогли более 60 предпринимателям в развитии их бизнеса и продолжают активно поддерживать предпринимательство в Украине.
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