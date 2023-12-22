Дорофєєва висловила надію на розуміння з боку шанувальників і наголосила, що вважає за краще не піддаватися обговоренню особистого життя.

Співачка Надя Дорофєєва вирішила прокоментувати свої стосунки з колишнім чоловіком, шоуменом Володимиром Дантесом, вперше за довгий час. Артистка наголосила, що для неї тема її попереднього шлюбу стала табу.

Під час благодійного стриму на YouTube-каналі Жені Яновича Надя Дорофєєва поділилася своєю думкою про публічні коментарі до свого особистого життя. Співачка наголосила, що наразі вона зосереджена на своїй творчості та поважає колишнього чоловіка, тому не планує обговорювати подробиці своїх минулих стосунків.

Дорофєєва висловила надію на розуміння з боку шанувальників і наголосила, що вважає за краще не піддаватися обговоренню особистого життя в публічних інтерв'ю. Артистка зазначила, що, даючи інтерв'ю, вона намагається уникати обговорення складних тем та хайпів, воліючи зберігати тему своїх попередніх відносин у приватній сфері.

"Ми ж знаємо, про що мене питатимуть, правильно? Приблизно. Почну здалеку, коли я бачила, що відомі люди розлучаються, я завжди думала: "Боже, чому люди не можуть спокійно розлучитися і нічого не коментувати після цього? "" – заявила Дорофєєва під час бесіди.

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