Дорофеева выразила надежду на понимание со стороны поклонников и подчеркнула, что предпочитает не поддаваться обсуждению личной жизни.

Певица Надя Дорофеева решила прокомментировать свои отношения с бывшим мужем, шоуменом Владимиром Дантесом, впервые за долгое время. Артистка подчеркнула, что для нее тема ее предыдущего брака стала табу.

Во время благотворительного стрима на YouTube-канале Жени Яновича, Надя Дорофеева поделилась своим мнением о публичных комментариях к своей личной жизни. Певица подчеркнула, что в данный момент она сосредоточена на своем творчестве и уважает бывшего мужа, поэтому не планирует обсуждать подробности своих прошлых отношений.

Дорофеева выразила надежду на понимание со стороны поклонников и подчеркнула, что предпочитает не поддаваться обсуждению личной жизни в публичных интервью. Артистка отметила, что, давая интервью, она старается избегать обсуждения сложных тем и хайпов, предпочитая сохранять тему своих предыдущих отношений в частной сфере.

"Мы же знаем, о чем меня будут спрашивать, правильно? Приблизительно. Начну издалека, когда я видела, что известные люди расстаются, я всегда думала: "Боже, почему люди не могут спокойно развестись и ничего не комментировать после этого? "" - заявила Дорофеева во время беседы.

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