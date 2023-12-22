Починається тестовий період, під час якого почнуть виплачувати компенсації за знищене житло внаслідок війни.

Держава продовжує виплачувати компенсації, зокрема, нарахування з приводу зруйнованого житла. Згідно з проєктом "єВідновлення", особи, які мають сертифікати на житло, отримають кошти з 20 грудня. До того ж компенсацію можна оформити у застосунку, не виходячи з дому.

Про це народна депутатка Олена Шуляк повідомила у своєму Telegram-каналі.

Олена Шуляк повідомила, що цього тижня розпочинається тестовий період, під час якого почнуть виплачувати компенсації за знищене житло внаслідок війни.

"Розпочинаються обміни сертифікатів за знищене житло в рамках єВідновлення, на які так всі чекали. єВідновлення успішно функціонує, але нарешті, люди матимуть можливість обміняти свої сертифікати на житло, отримавши компенсацію від держави за знищений через війну будинок", — наголосила вона.

За її словами, виплати за житловими сертифікатами не єдина форма допомоги для постраждалих. Програма єВідновлення передбачає інші оновлення та зміни. Таким чином, держава прагне максимально відшкодувати громадянам завдані їм збитки.

Щоб отримати сертифікат за знищене житло потрібно:

Повідомити ЦНАП або нотаріуса про те, що житло було знищено в результаті війни. У застосунку Дія обрати розділ "єВідновлення" та "Подати заявку на отримання компенсації". Далі заповнити форму та відправити її спеціальній комісії. Чекати на результат перевірки комісії.

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