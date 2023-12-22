Начинается тестовый период, во время которого начнут выплачивать компенсации за уничтоженное жилье в результате войны.

Государство продолжает выплачивать компенсации, в частности начисления по поводу разрушенного жилья. Согласно проекту "является Восстановление", лица, имеющие сертификаты на жилье, получат средства с 20 декабря. К тому же компенсацию можно оформить в приложении, не выходя из дома.

Об этом народная депутат Елена Шуляк сообщила в своем Telegram-канале.

Елена Шуляк сообщила, что на этой неделе начинается тестовый период, во время которого начнут выплачивать компенсации за уничтоженное жилье в результате войны.

"Начинаются обмены сертификатов за уничтоженное жилье в рамках естьВосстановления, которых так все ждали. естьВосстановление успешно функционирует, но, наконец, у людей будет возможность обменять свои сертификаты на жилье, получив компенсацию от государства за уничтоженный из-за войны дом», — подчеркнула она.

По ее словам, выплаты по жилищным сертификатам не единственная форма помощи для пострадавших. Программа естьВосстановление предусматривает другие обновления и изменения. Таким образом, государство стремится максимально возместить гражданам нанесенный им ущерб.

Чтобы получить сертификат за уничтоженное жилье нужно:

Сообщить ЦНАПу или нотариусу о том, что жилье было уничтожено в результате войны. В приложении Дія выберите раздел "естьВосстановление" и "Подать заявку на получение компенсации". Затем заполнить форму и отправить ее специальной комиссии. Ждать результата проверки комиссии.

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