У деяких регіонах нашої країни недорого продається нерухомість, де в Україні можна купити будинок.

В Україні недорого продається нерухомість, зокрема у Чернігівській та Кіровоградській областях.

Про це стало відомо завдяки сайту ОЛГ.

Так, у Кіровоградській області продають будинок всього 45 тисяч гривен, але можливий торг.

"Продам будинок село красносілля є парове отоплення. 45000 возможен торг", - повідомив продавець.

Також в оголошенні вказано, що відстань від будинку до найближчого міста складає до 20 км, поверховість: 1, загальна площа: 70 м², кількість кімнат: 3, площа ділянки: 35 соток, меблювання: Ні, мультимедіа: Wi-Fi.

У Чернігівській області продають будинок за 500 доларів (18 950 грн по курсу станом на 20 грудня).

"Продам будинок в с. Андріївка, Чернігівської обл. Прилуцького(Ічнянського)р-н. Для постійного проживання або під дачу. В дім проведено воду(скважина), у дворі є криниця. Для отоплення є піч та груба під дрова. Також є господарські споруди, два сараї, погріб, дровник, пристройки до сараїв.

Біля будинку є земельна ділянка 23 сотих, та 16 сотих за селом, садок. Зручне транспортне сполучення, до м.Ніжин 35 км. до м.Ічня 25 км. Їздить автобус. Школа та дитячий садок знаходиться в сусідньому селі, діток підвозить шкільний автобус", - пише автор оголошення.

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