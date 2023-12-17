В Україні недорого продається нерухомість, стало відомо, в яких областях її можна купити.

Так, у Чернігівській області за 40 тисяч гривень продається невеличкий будиночок.

Оголошення з'явилося на сайті ОЛХ.

"смт.Талалаївка, Прилуцький район. одна кімната. Газ вода в домі. Будинок дерев'яний, утеплення -пінопласт. Опалення -газовий конвектор. Площа 44 м2. Ділянка 15 соток. Тихе,затишне місце. По всім питанням звертайтеся по телефону -09******39", - йдеться в оголошенні.

Також продавець додав, що відстань до найближчого міста складає до 20 км., поверховість: 1, загальна площа: 44 м², кількість кімнат: 1, площа ділянки: 15 соток. Тип стін: Дерев'яний, зовнішнє утеплення стін: Пінопласт, тип покрівлі: Шифер, санвузол: У дворі.

Опалення: Індивідуальне газове, ремонт: Житловий стан, меблювання: Так, побутова техніка: Плита, мультимедіа: Телевізор.

У Харківській області є оголошення про ще один будинок за 40 тисяч гривен, проте ціна договірна.

"Продам будинок с.Олексіївка Близнюківського району. Опалення пічне, є криниця з нормальною питною водою. туалет на вулиці в нормальному стані, ділянку 20 соток. Перебувати в 20 км від м. Лозова. . Житлова площа 31 кв.м. Продаю за 40 000 грн. Торг доречний. З документами порядок", - пише продавець.

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