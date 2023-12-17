В Украине недорого продается недвижимость, стало известно, в каких областях ее можно купить.

Так, в Черниговской области за 40 тысяч гривен продается небольшой домик.

Объявление появилось на сайте ОЛХ.

"пгт.Талалаевка, Прилукский район. одна комната. Газ вода в доме. Дом деревянный, утепление -пенопласт. Отопление – газовый конвектор. Площадь 44 м2. Участок 15 соток. Тихое, уютное место. По всем вопросам обращайтесь по телефону -09******39", - говорится в объявлении.

Также продавец добавил, что расстояние до ближайшего города составляет до 20 км, этажность: 1, общая площадь: 44 м², количество комнат: 1, площадь участка: 15 соток. Тип стен: Деревянный, наружное утепление стен: Пенопласт, тип кровли: Шифер, санузел: Во дворе.

Отопление: Индивидуальное газовое, ремонт: Жилищное состояние, меблировка: Да, бытовая техника: Плита, мультимедиа: Телевизор.

В Харьковской области есть объявление о еще одном доме за 40 тысяч гривен, однако цена договорная.

"Продам дом с.Алексеевка Близнюковского района. Отопление печное, есть колодец с нормальной питьевой водой. туалет на улице в нормальном состоянии, участок 20 соток. Находиться в 20 км от г. Лозовая. . Жилая площадь 31 кв. Продаю по 40 000 грн. Торг уместен. С документами порядок", - пишет продавец.





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