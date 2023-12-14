В Україні, зокрема, у Полтавській та Івано-Франківській областях, можна за невеликі гроші купити нерухомість.

В Івано-Франківській області продається цегляний будинок в селі в 3-ох кілометрах від Рогатина.

Оголошення розміщено на сайті ОЛХ.

"Площа будинку: 74,3 кв.м. Площа земельної ділянки: 0.25 га Кількість кімнат: 3 (роздільні). Опалення: газове, або твердопаливне. Водопостачання: криниця біля ґанку. Туалет: на вулиці Додатково: підвальне приміщення, літня кухня, стодола і гараж. На території город та сад", - повідомив продавець.

Також в оголошенні вказано, що серед побутової техніки у будинку є плита, холодильник, мультимедіа: Телевізор. Комфорт: Ванна, Підсобні приміщення, Сад, город, Цоколь, підвал, Огорожа, Гараж. Комунікації: Газ. Ландшафт (до 1 км.): Річка, Ліс, Пагорби.

Продавець оцінив будинок у 15 тисяч гривен, проте додав, що ціна договірна, тобто можливий торг.

У Полтавській області продають будинок за 25 тисяч гривен.

"Продам дім в селі Піски, Миргородського р-ну, Полтавської обл. (Документи на хату є!)Знаходиться практично в центрі села, магазини, школа та дитячий садок - під рукою. Вид з вікна виходить на річку, затишне та спокійне місце. Газ присутній але потрібне повторне підключення, водопостачання відсутнє.

Площа -70кв.м За всіма питаннями звертатися по телефону - +38********86 також можна здійснити огляд будинку при особистій зустрічі. Звоніть, обов"язково домовимся!", - йдеться в оголошенні.

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