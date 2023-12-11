В Україні недорого продається нерухомість, стало відомо, де її можна купити.

У Харківській області можна купити житловий будинок за 20 тисяч гривень.

Оголошення про продаж нерухомості з'явилося на сайті ОЛХ.

"Продам будинок с.іскра, у дворі є свердловина, город 19 соток великий двір, три сараю, літня кухня, пічне опалення, в будинку потрібно буде клеїти шпалери та шпаклювати стіни, будинок на чотири кімнати, можна переоформити", - повідомив продавець.

Також в оголошенні зазначено, що будинок продає приватна особа, відстань до найближчого міста: до 20 км, поверховість: 1.

Загальна площа: 176 м², кількість кімнат: 4, площа ділянки: 19 соток. Кадастровий номер: тип стін: Цегляний, тип покрівлі: Шифер.

Санвузол розташований у дворі, опалення: Твердопаливне, ремонт: Житловий стан, меблів немає.

Оголошення про продаж будинку в Чернігівській області за 15 тисяч гривень з'явилося на сайті продажу.

"Продам будинок у селі Дегтярівка, Н-Сіверського р-ну, Чернігівської обл., будинок знаходиться по центральній вулиці, асфальтована дорога, обшита шифером, має 2 кімнати та веранду, добротний сарай, новий паркан, біля будинку 14 соток землі", - йдеться в оголошенні.

Продавець додав, що відстань до найближчого міста: до 15 км, загальна площа будинку 50 м², кількість кімнат: 2, площа ділянки: 14 соток.

Тип стін дерев'яний, тип покрівлі металеві листи, санвузол: У дворі, Ремонт: Житловий стан. Комунікації: Електрика, асфальтована дорога.

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