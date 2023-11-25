В Украине есть области, где недорого можно приобрести недвижимость, стало известно, как она выглядит.

В Кировоградской и Одесской областях появились объявления о продаже жилых домов.

Продавцы разместили свои предложения о продаже недвижимости в Украине на сайте "Олх".

Так, в Одесской области в городе Измаил продают дом за 40 тисяч гривен.

"Продам дом с Каланчак 18 км от Измаила 7 комнат газ 16 соток участок гараж срочно 40000 грн 09******75", - говорится в объявлении.

Продавец также добавил, что расстояние до ближайшего города: до 20 км,

Этажность дома: 1, общая площадь: 80 м², количество комнат: 7. Площадь участка: 16 соток, отопление: Индивидуальное газовое, ремонт: Под чистовую отделку, мебель: Нет. Бытовая техника: Без бытовой техники. Комфорт: Гараж

Инфраструктура (до 500 метров): Детский сад, Школа, Остановка транспорта, Магазин, киоск, Парк, зеленая зона, Детская площадка, Отделение почты.

Также в Кировоградской области продают дом за 22 тысячи гривен, возможен торг.

"Срочно продам дом в селе Озёра Кировоградской области, рядом парк, яблоневый сад , во дворе большой грецкий орех, в доме новая печь , колодец недалеко от дома, есть возможность провести воду в дом, дом уютный ,цена 22000 или сдам на длительный период 5000 в год, продаём в связи с переездом за границу торг уместен", - сообщил продавец.

В объявлении указано, что расстояние до ближайшего города: до 30 км.

Общая площадь: 55 м², количество комнат: 3. Площадь участка: 20 соток

Тип стен: Кирпичный, наружное утепление стен: Минеральная вата

Тип кровли: Шифер, санузел: Во дворе, отопление: Твердотопливное

Дом в жилом состоянии, с мебелью.

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