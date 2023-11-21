В Украине за небольшие деньги продается недвижимость, стало известно, в каких областях она находится.

В Кировоградской и Закарпатской области недорого продают дома.

Огорления появились на сайте "Олх".

"Продается дом в селе Новогригоровка 1 (Маржановка) на улице 30 лет Победы. В хорошем состоянии. На участке есть летняя кухня, сарай, хороший погреб, кран во дворе с водой. Также есть 25 сотых огородов, возле дома огород приватизирован земля очень хорошая , удобрена. Под пасеку или дачу отличный вариант. Цена 50000 тыс.грн. Звоните тел. 09*********02 Александр", - сообщил продавец.

Также автор объявления добавил, что расстояние до ближайшего города составляет до 15 км, этажность дома: 1. Общая площадь: 40 м², количество комнат: 3, площадь участка: 25 соток.

Кроме того, продавец сказал, что тип стен: Кирпичный, тип кровли: Шифер. Санузел: Во дворе, Ремонт: Жилищное состояние. Мебель: Да. Бытовая техника Без бытовой техники. Комфорт: Сад, огород, Подсобные помещения. Коммуникации: Электричество. Ландшафт (до 1 км): Река, Холмы.

За свой дом продавец хочет получить 50 тысяч гривен.

Продается дом в Закарпатской области.

"Продам свой красивый уютный дом район больницы. Огород 6 сотин и большой двор. Газовое отопление. Также можно дровами. Центр 3 мин Школа сада все в пешей доступности. Все вопросы по телефону +38*********** ***34 вайбер", - говорится в сообщении продавца.

Автор объявления указал, что общая площадь: 100 м², Количество комнат: 3, Площадь участка: 10 соток, Ремонт: Жилое состояние

Цена дома – 37 тысяч гривен (менее 1 тысячи долларов по состоянию на 14 ноября).

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