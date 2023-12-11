В Украине недорого продается недвижимость, стало известно, где ее можно купить.

В Харьковской области можно купить жилой дом за 20 тысяч гривен.

Объявление о продаже недвижимости появилось на сайте ОЛХ.

"Продам дом с.искра,во дворе есть скважина, огород 19 соток большой двор, три сарая, летняя кухня, печное отопление,в доме нужно будет клеить обои и шпаклевать стены,дом на четыре комнаты, можно переоформить", - сообщил продавец.

Также в объявлении указано, что дом продает частное лицо, расстояние до ближайшего города: до 20 км, этажность: 1.

Общая площадь: 176 м², количество комнат: 4, площадь участка: 19 соток. Кадастровый номер: есть тип стен: Кирпичный, тип кровли: Шифер.

Санузел расположен во дворе, отопление: Твердотопливное, ремонт: Жилищное состояние, мебели нет.

Объявление о продаже дома в Черниговской области за 15 тысяч гривен появилось на сайте продаж.

"Продам дом в селе Дегтяревка, Н-Северского р-на, Черниговской обл., дом находится по центральной улице, асфальтированная дорога, обшита шифером, имеет 2 комнаты и веранду, добротный сарай, новый забор, возле дома 14 соток земли", - говорится в объявлении.

Продавец добавил, что расстояние до ближайшего города: до 15 км, общая площадь дома 50 м², количество комнат: 2, площадь участка: 14 соток.

Тип стен деревянный, тип кровли металлические листы, санузел: Во дворе, Ремонт: Жилищное состояние. Коммуникации: Электрика, Асфальтированная дорога.

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