В Украине недорого можно купить недвижимость, например, в Сумской и Полтавской областях.

В Сумской области продают дом всего за 15 тысяч гривен.

Автор объявления утверждает, что дом находится в хорошем селе.

"Дом в деревне, построенный из бруса, высокий кирпичный фундамент,5 комнат, можно под дачу. Рядом лес и река Десна", - сообщает продавец.

Также автор объявления добавил, что расстояние до ближайшего города: до 40 км, этажность: 1, общая площадь: 75 м², количество комнат: 5, площадь участка: 15 соток, тип стен: Деревянный, тип кровли: Металлические листы . Меблировки в доме нет.

Кроме того, в продаже частный дом в Полтавской области.

Продавец указал цену в 25000 грн.

"Продам дом в селе Пески, Миргородского р-на, Полтавской обл. (Документы на дом есть!) находится практически в центре села, магазины, школа и детский сад – под рукой. Вид из окна выходит на реку, уютное и спокойное место. Газ присутствует, но требуется повторное подключение, водоснабжение отсутствует.

Площадь -70кв.м

По всем вопросам обращаться по телефону – +38********86 также можно осуществить осмотр дома при личной встрече. Звоните, обязательно договоримся!", - говорится в объявлении.

Также продавец указал, что расстояние до ближайшего города: до 5 км. Общая площадь дома 70 м², количество комнат: 3, площадь участка: 25 соток. Тип стенок: Кирпичный, тип кровли: Шифер. Санузел: Во дворе. Отопление: индивидуальное газовое. Мебель в доме есть.

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