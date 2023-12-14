В Украине, в частности, в Полтавской и Ивано-Франковской областях, можно недорого купить недвижимость.

В Ивано-Франковской области продается кирпичный дом в деревне в 3-х километрах от Рогатина.

Объявление размещено на сайте ОЛХ.

"Площадь дома: 74,3 кв.м. Площадь земельного участка: 0.25 га Количество комнат: 3 (раздельные). Отопление: газовое или твердотопливное. Водоснабжение: колодец возле крыльца. Туалет: на улице Дополнительно: подвальное помещение, летняя кухня, овин и гараж. На территории огород и сад", - сообщил продавец.

Также в объявлении указано, что среди бытовой техники в доме есть плита, холодильник, мультимедиа: Телевизор. Комфорт: Ванна, Подсобные помещения, Сад, огород, Цоколь, подвал, Забор, Гараж. Коммуникации: Газ. Ландшафт (до 1 км): Река, Лес, Холмы.

Продавец оценил дом в 15 тысяч гривен, однако добавил, что цена договорная, то есть возможен торг.

В Полтавской области продают дом за 25 тысяч гривен.

"Продам дом в селе Пески, Миргородского р-на, Полтавской обл. (Документы на дом есть!) находится практически в центре села, магазины, школа и детский сад – под рукой. Вид из окна выходит на реку, уютное и спокойное место. Газ присутствует, но требуется повторное подключение, водоснабжение отсутствует.

Площадь -70кв.м. . Звоните, обязательно договоримся!", - говорится в объявлении.

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