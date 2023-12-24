В некоторых регионах нашей страны недорого продается недвижимость, где в Украине недорого можно купить дом.

В Украине недорого продается недвижимость, в частности, в Черниговской и Кировоградской областях.

Об этом стало известно благодаря сайту ОЛХ.

Так, в Кировоградской области продают дом всего 45 тысяч гривен, но возможен торг.

"Продам дом красноселье является паровое отопление. 45000 возможен торг", - сообщил продавец.

Также в объявлении указано, что расстояние от дома до ближайшего города составляет до 20 км, этажность: 1, общая площадь: 70 м², количество комнат: 3, площадь участка: 35 соток, мебель: Нет, мультимедиа: Wi-Fi.

В Черниговской области продают дом за 500 долларов (18 950 грн по курсу по состоянию на 20 декабря).

"Продам дом в с. Андреевка, Черниговская обл. Прилуцкого (Ичнянского) р-н. Для постоянного проживания либо под дачу. В дом проведена вода (скважина), во дворе есть колодец. Для отопления печь и груба под дрова. Также есть хозяйственные постройки, два сарая, погреб, дровник, пристройки к сараям.

Возле дома есть земельный участок 23 сотых, и 16 сотых за селом, сад. Удобное транспортное сообщение, до Нежина 35 км. до г.Ичня 25 км. Ездит автобус. Школа и детский сад находится в соседнем селе, деток подвозит школьный автобус", - пишет автор объявления.

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