В Україні за невеликі гроші можна купити нерухомість, стало відомо, де вона знаходиться та які ціни вказують продавці.

У Харківській та Дніпропетровській областяї недорого продаються житлові будинки.

Оголошення з'явилися на сайті "ОЛХ".

Зокрема, у селі Надеждіне, Харківська область, продають будинок за 38 тисяч гривен, проте, можливий торг.

" Продам гарний сухий будинок в селі Надеждино Харківської області. Город 13 соток, площа будинку 65 кв. м, є господарські будівлі, колодязь біля двору, вода технічна. Газове опалення ( стоїть огоп). Оскільки будинок збудований в 1970 році, документів на нього не має, тому продаж будинку буде здійснюватися з внесенням власника у погосподарську книгу старостинського округу, що і буде підтвердженням власності. Тільки 100 відсоткова оплата. Можливий ТОРГ", - йдеться у оголошенні.

Також продавець вказав, що відстань до найближчого міста: до 10 км, поверховість: 1, загальна площа будинку становить 65 м², кількість кімнат: 3.

Відомо, що площа ділянки: 25 соток, тип стін: Шлакоблочний, тип покрівлі: Шифер, опалення: Індивідуальне газове, ремонт: Житловий стан, меблювання немає, побутова техніка: Плита. Комфорт: Сад, город, Огорожа. Комунікації: Електрика, Газ.

У селі Дніпропетровській області продають будиноак за 13 тисяч гривен.

"Продам будинок 72 кв розташований 5км від Нікополь с.Приміське (Менжинское)) 5 соток землі ,гараж на 2 авто вольєр,курник. В будинку газ, світло,вода .Можливий продаж з меблями", - повідомив продавець.

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