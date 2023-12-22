В Украине за небольшие деньги можно купить недвижимость, стало известно, где она находится и какие цены указывают продавцы.

В Харьковской и Днепропетровской областях недорого продаются жилые дома.

Объявления появились на сайте "ОЛХ".

В частности, в селе Надеждино, Харьковская область, продают дом за 38 тысяч гривен, однако, возможен торг.

" Продам хороший сухой дом в селе Надеждино Харьковской области. Огород 13 соток, площадь дома 65 кв. м, есть хозяйственные постройки, колодец у двора, вода техническая. Газовое отопление (стоит огоп). Поскольку дом построен в 1970 году, документов на него нет, поэтому продажа дома будет осуществляться с внесением собственника в похозяйственную книгу старостинского округа, что и будет подтверждением собственности. Только 100% оплата. Возможен ТОРГ", - говорится в объявлении.

Также продавец указал, что расстояние до ближайшего города: до 10 км, этажность: 1, общая площадь дома составляет 65 м², количество комнат: 3.

Известно, что площадь участка: 25 соток, тип стен: Шлакоблочный, тип кровли: Шифер, отопление: Индивидуальное газовое, ремонт: Жилое состояние, меблировки нет, бытовая техника: Плита. Комфорт: Огород, сад, огород. Коммуникации: Электричество, Газ.

В селе Днепропетровской области продают дом за 13 тысяч гривен.

"Продам дом 72 кв расположен 5км от Никополь с.Пригородное (Менжинское)) 5 соток земли, гараж на 2 авто вольер, курник. В доме газ, свет, вода. Возможна продажа с мебелью", - сообщил продавец.

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