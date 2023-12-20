Ідентифікацію мають пройти усі отримувачі пенсій та соціальних виплат, пише Politeka.net з посиланням на Міністерство соцполітики України.

Зазначається, що така норма діє в Україні ще з 2004 року.

«Це необхідно для того, щоби перевірити, чи отримує виплати від держави саме та особа, якій вони були призначені, та чи жива вона», - пояснили в Міністерстві стосовно необхідності ідентифікації.

Але не в усіх є можливість фізично відвідати відділення банку чи пенсійного фонду. Для цього передбачено ідентифікацію віддалено – за допомогою відеоідентифікації.

Фізичну ідентифікацію мають проходити усі отримувачі пенсій та соціальних виплат.



Записатися на проходження відеоідентифікації можна через вебпортал Пенсійного фонду України.

Для цього необхідно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, натиснути вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку» у верхній частині екрана.

Коли на екрані з’явиться форма, необхідно заповнити усі поля, позначені зірочкою. Тобто введіть особисті дані й дані документу, що посвідчує особу; вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду); оберіть зручний спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom.

«Якщо ви потребуєте перекладу жестовою мовою чи фізичного супроводу персонального помічника/асистента, вкажіть це», - зазначили в Мінсоцполітики.

Останній крок - дайте згоду на передачу даних та натисніть «Подати заяву».

Підкреслюється, що відеоідентифікація здійснюється не раніше ніж 10 робочих і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви.

«Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації із вами зв’яжеться працівник Пенсійного фонду України», - повідомили в Мінсоцполітики.

В інтересах малолітніх або неповнолітніх осіб, недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, заяви подають батьки, усиновлювачі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники.

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