Новые разъяснения по поводу идентификации пенсионеров предоставили в Министерстве социальной политики Украины.

Идентификацию должны пройти все получатели пенсий и социальных выплат, пишет Politeka.net с ссылкой на Министерство соцполитики Украины.

Такая норма действует в Украине еще с 2004 года.

«Это необходимо для того, чтобы проверить, получает ли выплаты от государства именно тот человек, которому они были назначены, жив ли он», - пояснили в Министерстве относительно необходимости идентификации.

Но не все имеют возможность физически посетить отделение банка или пенсионного фонда. Для этого предусмотрена идентификация удаленно – с помощью видеоидентификации.

Физическую идентификацию должны проходить все получатели пенсий и социальных выплат.



Записаться на прохождение видеоидентификации можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, нажать вкладку «Идентификация в режиме видеоконференцсвязи» в верхней части экрана.

Когда на экране появится форма, необходимо заполнить все поля, отмеченные звездочкой. То есть, введите личные данные и данные документа, удостоверяющего личность; укажите адрес электронной почты и телефонный номер (для получения обратного контакта от специалистов Пенсионного фонда); выберите удобный способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom.

«Если вы нуждаетесь в переводе на жестовой язык или физическое сопровождение персонального помощника/ассистента, укажите это», - отметили в Минсоцполитики.

Последний шаг – дайте согласие на передачу данных и нажмите «Подать заявление».

Подчеркивается, что видеоидентификация осуществляется не ранее 10 рабочих и не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления.

"Для согласования времени и способа проведения видеоидентификации с вами свяжется работник Пенсионного фонда Украины", - сообщили в Минсоцполитики.

В интересах малолетних или несовершеннолетних лиц, недееспособных лиц, лиц, дееспособность которых ограничена, заявления подают родители, усыновители, родители-воспитатели, приемные родители, патронатные воспитатели, опекуны, попечители.

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