Українцям пропонують купити будинки за невеликі гроші, де знаходиться та як виглядає житло.

Недорога нерухомість в Україні продається, зокрема, в Одеській та Волинській областях.

Оголошення з'явились на сайті ОЛХ.

"Продам, здам будинок. Село 30 хвилин електричкою від Подільська Котовська електричкою 30 хвилин. Поруч магазин, шкільний автобус. Калонка з водою, туалет на вулиці. Село Дібрівка. Продаж за розпискою 28000 грн. У будинку гарна, тепла піч. У селі не виють Серени і нема прильотів, дуже тихо. Хороший варіант для біженців", - йдеться в оголошенні.

Також продавець додав, що відстань до найближчого міста: до 30 км., поверховість: 1.

Загальна площа: 50 м², кількість кімнат: 2, площа ділянки: 20 соток, рік побудови/здавання: 1980 - 1989.

Санвузол знаходиться у дворі, опалення: Твердопаливне, ремонт: Житловий стан, меблі в будинку є.

Продавець оцінив будинок у 28 тисяч гривень.

У Волинській області продають будинок за 10 тисяч гривень, проте є нюанс - він не добудований.

"Продам недобудований будинок у селі Броди, є газ та можливість підвести світло", - повідомив продавець.

Додатково в оголошенні зазначено, що відстань до найближчого міста: до 15 км, кількість кімнат: 5, площа ділянки: 25 соток, тип будинку: Будинок.

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