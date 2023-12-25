Украинцам предлагают купить дома за небольшие деньги, где находится и как выглядит жилье.

Недорогая недвижимость в Украине продается, в частности, в Одесской и Волынской областях.

Объявления появились на сайте ОЛХ.

"Продам, сдам дом. Село 30 минут электричкой от Подольска Котовска электричкой 30 минут. Рядом магазин, школьный автобус. Калонка с водой, туалет на улице. Село Дибровка. Продажа по расписке 28000 грн. В доме хорошая, тёплая печь. В селе не воют Серены и нет прилетов, очень тихо. Хороший вариант для беженцев", - говорится в объявлении.

Также продавец добавил, что расстояние до ближайшего города: до 30 км, этажность: 1.

Общая площадь: 50 м², количество комнат: 2, площадь участка: 20 соток, год постройки/сдачи: 1980 - 1989.

Санузел находится во дворе, отопление: Твердотопливное, ремонт: Жилищное состояние, мебель в доме есть.

Продавец оценил дом в 28 тысяч гривен.

В Волынской области продают дом за 10 тысяч гривен, но есть нюанс - он не достроен.

"Продам недостроенный дом в селе Броды, есть газ и возможность подвести свет", - сообщил продавец.

Дополнительно в объявлении указано, что расстояние до ближайшего города: до 15 км, количество комнат: 5, площадь участка: 25 соток, тип дома: Дом.

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