Будинки знаходяться Черкаській та Миколаївській областях.
Оголошення з'явилися на сайті ОЛХ.
У Черкаській області продається будинок за 30 тисяч гривен, проте ціна договірна.
"Продається хата в с. Легедзине. Знаходиться біля траси. Недалеко до магазинів. Загальна площа тереторії 18 сотих. На ній знаходиться хата, льох, хлів і літня кухня. Городу 10 сотих. Телефонувати за номерами", - йдеться в оголошенні.
Також продавець вказав, що відстань до найближчого міста: до 20 км, поверховість: 1, Загальна площа: 50 м², Кількість кімнат: 2, Площа ділянки: 18 соток.
Тип покрівлі: Металеві листи, Cанвузол: У дворі, Опалення: Твердопаливне, Ремонт: Житловий стан, Меблювання: Так, Комунікації: Вивіз відходів, Асфальтована дорога, Електрика.
Миколаївській області продають нерухомість всього за 12 тисяч гривен. В оголошенні нічого не вказано про меблювання та зручності у будинку.
"Продається будинок в селі.Дві великі кімнати і віранда. Є огород 50 соток,с арай,погріб. Дорога асфальтована", - повідомляє продавець.
В оголошенні вказано, поверховість будинку: 1, Загальна площа: 50 м², Кількість кімнат: 3, Площа ділянки: 60 соток, Тип будинку: Будинок.
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