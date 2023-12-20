В Україні за невеликі гроші можна придбати нерухомість, стало відомо, як виглядають будинки та де вони знаходяться.

Будинки знаходяться Черкаській та Миколаївській областях.

Оголошення з'явилися на сайті ОЛХ.

У Черкаській області продається будинок за 30 тисяч гривен, проте ціна договірна.

"Продається хата в с. Легедзине. Знаходиться біля траси. Недалеко до магазинів. Загальна площа тереторії 18 сотих. На ній знаходиться хата, льох, хлів і літня кухня. Городу 10 сотих. Телефонувати за номерами", - йдеться в оголошенні.

Також продавець вказав, що відстань до найближчого міста: до 20 км, поверховість: 1, Загальна площа: 50 м², Кількість кімнат: 2, Площа ділянки: 18 соток.

Тип покрівлі: Металеві листи, Cанвузол: У дворі, Опалення: Твердопаливне, Ремонт: Житловий стан, Меблювання: Так, Комунікації: Вивіз відходів, Асфальтована дорога, Електрика.

Миколаївській області продають нерухомість всього за 12 тисяч гривен. В оголошенні нічого не вказано про меблювання та зручності у будинку.

"Продається будинок в селі.Дві великі кімнати і віранда. Є огород 50 соток,с арай,погріб. Дорога асфальтована", - повідомляє продавець.

В оголошенні вказано, поверховість будинку: 1, Загальна площа: 50 м², Кількість кімнат: 3, Площа ділянки: 60 соток, Тип будинку: Будинок.

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