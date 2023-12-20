В Украине за небольшие деньги можно купить недвижимость, стало известно, как выглядят дома и где они находятся.

Дома находятся в Черкасской и Николаевской областях.

Объявления появились на сайте ОЛХ.

В Черкасской области продается дом за 30 тысяч гривен, однако цена договорная.

"Продается дом в с. Легедзино. Находится у трассы. Недалеко от магазинов. Общая площадь территории 18 сотых. На ней находится дом, погреб, хлев и летняя кухня. Огороду 10 сотых. Звонить по номерам", - говорится в объявлении.

Также продавец указал, что расстояние до ближайшего города: до 20 км, этажность: 1, Общая площадь: 50 м², Количество комнат: 2, Площадь участка: 18 соток.

Тип кровли: Металлические листы, Санузел: Во дворе, Отопление: Твердотопливное, Ремонт: Жилищное состояние, Мебель: Да, Коммуникации: Вывоз отходов, Асфальтированная дорога, Электричество.

Николаевской области продают недвижимость всего за 12 тысяч гривен. В объявлении ничего не указано о меблировке и удобствах в доме.

"Продается дом в деревне.Две большие комнаты и веранд. Есть огород 50 соток, с сараем, погреб. Дорога асфальтирована”, - сообщает продавец.

В объявлении указано, этажность дома: 1, Общая площадь: 50 м², Количество комнат: 3, Площадь участка: 60 ​​соток, Тип дома: Дом.





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