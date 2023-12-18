У Мінреінтеграції розповіли як українцям оформити грошову допомогу та хто може отримати.

Унаслідок вторгнення російських окупантів і ведення військових дій в Україні багато громадян були змушені залишити свої домівки та стали внутрішніми переселенцями, отримавши статус ВПО (внутрішньо переміщені особи). Для таких осіб держава надає щомісячну грошову допомогу, а в окремих містах можливі додаткові фінансові виплати.

Грошова допомога надається і від гуманітарної організації Action Against Hunger.

Представники Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про можливість отримання додаткової грошової допомоги від гуманітарної організації Action Against Hunger для переселенців в Чернівцях.

Громадяни, які відселилися з районів активних військових дій до Чернівецької територіальної громади у листопаді, можуть звернутися за грошовою допомогою до гуманітарної організації Action Against Hunger. Для оформлення грошової допомоги необхідно заповнити онлайн-форму та представити паспорт, індивідуальний податковий номер, довідку про статус ВПО та свідоцтва про народження дітей.

Важливо зауважити, що заповнення онлайн-форми – це лише початковий етап, і потім кандидати на виплати грошової допооги пройдуть співбесіду з представниками організації.

Зазначимо, що Кабінет Міністрів встановив термін призупинення отримання грошової допомоги для внутрішніх переселенців на півроку, з 1 лютого 2024 року до 31 липня 2024 року, відповідно до постанови №709 від 11 липня 2023 року.

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