В результате вторжения российских окупантов и ведения военных действий в Украине многие граждане были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними переселенцами, получив статус ВПЛ (внутренне перемещенные лица). Для таких лиц государство оказывает ежемесячную денежную помощь, а в отдельных городах возможны дополнительные финансовые выплаты.
Денежная помощь предоставляется и от гуманитарной организации Action Against Hunger.
Представители Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о возможности получения дополнительной денежной помощи от гуманитарной организации Action Against Hunger для переселенцев в Черновцах.
Граждане, которые отселились из районов активных военных действий в Черновицкую территориальную громаду в ноябре, могут обратиться за денежной помощью в гуманитарную организацию Action Against Hunger. Для оформления денежной помощи необходимо заполнить онлайн-форму и представить паспорт, индивидуальный налоговый номер, справку о статусе ВПЛ и свидетельства о рождении детей.
Важно заметить, что заполнение онлайн-формы – это только начальный этап, и затем кандидаты на выплаты денежной помощи пройдут собеседование с представителями организации.
Отметим, что Кабинет Министров установил срок приостановки получения денежной помощи для внутренних переселенцев на полгода, с 1 февраля 2024 года по 31 июля 2024 года, в соответствии с постановлением №709 от 11 июля 2023 года.
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