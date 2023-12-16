Ведуча торкнулася особистих тем серед українок і зізналася, що й сама не може чесно відповісти на все.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна висловилася про те, чим займається зараз і як спілкується з українками. Порушивши важливі теми, Єфросиніна зачепила українок і отримала багато відгуків після цього.

Єфросиніна заявила, що жінки часто пишуть їй перед зустрічами і не уявляють, що за роки роботи вона теж хвилюється і чекає на такі заходи.

«З 15-го року я проїхала Україною десятки разів, але те, що відбувається в залах зараз, важко вкласти в слова. Жінки сидять трохи напружені та схвильовані – вони дають зрозуміти, що хочуть користі для себе від цього вечора. Вони красиві, як ніколи – таке враження, що вийшли в соціум або вперше за довгий час, або не стали протистояти бажанню виглядати цього вечора бездоганно. І як це круто» - написала Єфросиніна.

Вона зауважила, зараз питання українок про силу, про те, як і хто справляється зараз із сучасними проблемами.

«Жінкам цікаво тотально все про стосунки! Про зіпсовані війною, про те, як не соромитися відчувати пристрасть і шалене кохання; про те, як почати все наново, якщо війна пробудила те, що раніше завело», - заявила Єфросиніна.

За її словами, українок зачіпають гострі теми та важливі, вони обговорюють це активніше:

«Буду з вами ділитися тим, про що мені поки що не вистачає духу писати в інсти на широкі маси, тому що я надто чутливо оберігаю ту зону, де трансформуюсь… де знаходжу свою силу та любов» - також зізналася ведуча.

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