Ведущая затронула личные темы среди украинок и призналась, что и сама не может честно ответить на все.

В этот раз на своей странице в Instagram Мария Ефросинина высказалась о том, чем занимается в данный момент и как общается с украинками. Подняв важные темы, Ефросинина задела украинок и получила множество откликов после этого.

Ефросинина заявила, что женщины часто пишут ей перед встречами и не представляют, что за годы работы она тоже волнуется и ожидает таких мероприятий.

«С 15-го года я проехала по Украине десятки раз, но то, что происходит в залах сейчас, трудно вложить в слова. Женщины сидят немного напряженные и взволнованные – они дают понять, что хотят пользы для себя с этого вечера. Они красивы, как никогда – такое впечатление, что вышли в социум либо впервые за долгое время, либо не стали противостоять желанию выглядеть в этот вечер безупречно. И как же это круто» - написала Ефросинина.

Она подметила, сейчас же вопросы украинок о силе, о том, как и кто справляется сейчас с современными проблемами.

«Женщинам интересно тотально все об отношениях!! О испорченных войной, о том, как не стесняться испытывать страсть и безумную любовь; о том, как начать все заново, если война пробудила то, что раньше завело» - заявила Ефросинина.

По ее словам, украинок задевают острые темы и важные, они обсуждают это активнее:

«Буду с вами делиться тем, о чем мне пока не хватает духа писать в инсте на широкие массы, потому что я слишком чувствительно оберегаю ту зону, где трансформируюсь… где нахожу свою силу и любовь» - также призналась ведущая.

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