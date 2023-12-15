Жахливий вибух прогримів на Закарпатті в будівлі сільскої ради.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на правоохоронців, вибух прогримів під час засідання.

Як з’ясувалося, один із депутатів підірвав гранати.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа - сам підривник, ще 11 людей поранено.

«На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії», - повідомили в поліції.

В мережі з’явилося фото з місця трагедії, на яких, зокрема, можна побачити підлогу, яка залита кров’ю, перегорнуті меблі.

Вибух стався в будівлі Керецьківської сільської ради.

Також в Мережі з'явилося відео в момент вибуху - чоловік жбурнув гранати прямо під ноги людей.

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Постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані.

Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Про це повідомляють в МВС.

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