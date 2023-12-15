Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей, взрыв прогремел во время заседания.
Как выяснилось, один из депутатов взорвал гранаты.
По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек - сам подрыватель, еще 11 человек ранены.
«На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия», - сообщили в полиции.
В сети появилось фото с места трагедии, на которых, в частности, можно увидеть пол, залитый кровью, перевернутую мебель.
Взрыв произошел в здании Керецковского сельского совета.
Также в Сети появилось видео в момент взрыва – мужчина швырнул гранаты прямо под ноги людей.
ОБНОВЛЕНО:
Пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии.
Медики проводят реанимационные мероприятия по отношению к мужчине, который взорвал гранаты.
Об этом сообщают в МВД.
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