Ужасный взрыв прогремел в Закарпатье в здании сельского совета.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей, взрыв прогремел во время заседания.

Как выяснилось, один из депутатов взорвал гранаты.

По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек - сам подрыватель, еще 11 человек ранены.

«На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия», - сообщили в полиции.

В сети появилось фото с места трагедии, на которых, в частности, можно увидеть пол, залитый кровью, перевернутую мебель.

Взрыв произошел в здании Керецковского сельского совета.

Также в Сети появилось видео в момент взрыва – мужчина швырнул гранаты прямо под ноги людей.

ОБНОВЛЕНО:

Пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии.

Медики проводят реанимационные мероприятия по отношению к мужчине, который взорвал гранаты.

Об этом сообщают в МВД.

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