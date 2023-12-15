Про обстановку на передовій повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, пише Politeka.net.

За його словами, ворог не зменшує кількості бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ Таврія.

«Три дні поспіль – близько 80 штурмових дій щодобово. Переважна більшість – на Донеччині. Штурмові групи в основному до 20 чоловік. Діють, зокрема, і за підтримки бронетехніки. Вчора знову відбулось збільшення кількості авіаударів, ворог застосовує авіабомби», - повідомив Тарнавський.

Тільки в операційній зоні Таврія ворог за добу завдав 15 авіаударів.

«Провели 76 бойових зіткнень та здійснили 631 артобстріл. Наші воїни стійко тримають оборону», - зазначив Тарнавський.

Раніше Тарнавський повідомив про обстановку на Мар'їнському напрямку.

«В районі Мар'їнки противник накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває», - запевняв Тарнавський.

Додамо, раніше неофіційні джерела повідомляли, що ворог вже окупував 92% території Мар'їнки.

ЗСУ контролюють ще невелику північну частину міста.

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